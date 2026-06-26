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ВС РФ перекрыли для ВСУ все ведущие в Константиновку дороги

Пути круглосуточно контролируют операторы беспилотных систем Южной группировки войск.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Все дороги, ведущие в населенный пункт Константиновка в ДНР, перекрыты для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Все дороги, ведущие в населенный пункт Константиновка, перекрыты для противника, так как операторы беспилотных систем Южной группировки войск контролируют их круглосуточно», — сказали в ведомстве.

Константиновка — крупный промышленный город в ДНР, был форпостом ВСУ. Бои за него начались осенью 2025 года. Освобождение Константиновки имеет огромное значение как плацдарм для дальнейшего наступления в сторону Краматорска и Славянска — последнего рубежа обороны Донбасса. Как сообщали в МО РФ, ВСУ активно готовятся в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей славянско-краматорской агломерации.