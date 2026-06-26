ВС РФ перекрыли для ВСУ все ведущие в Константиновку дороги

Константиновка — крупный промышленный город в ДНР, был форпостом ВСУ. Бои за него начались осенью 2025 года. Освобождение Константиновки имеет огромное значение как плацдарм для дальнейшего наступления в сторону Краматорска и Славянска — последнего рубежа обороны Донбасса. Как сообщали в МО РФ, ВСУ активно готовятся в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей славянско-краматорской агломерации.