Юрий Слюсарь возглавил донскую делегацию на XIII Форуме регионов Беларуси и России в Минске

XIII Форум регионов Беларуси и России проходит в Республике Беларусь 25−26 июня. Делегацию Ростовской области на форуме возглавил губернатор Юрий Слюсарь. В состав донской делегации вошли представители нескольких муниципалитетов.
Сегодня, 25 июня, в Минске губернатор Юрий Слюсарь встретится с председателем Гродненского облисполкома Юрием Караевым. В ходе встречи планируется обсудить перспективы развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества Ростовской области и Республики Беларусь.
На полях форума Юрий Слюсарь примет участие во встрече руководства Совета Федерации ФС РФ и Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь с главами субъектов двух государств.
Тема XIII Форума регионов Беларуси и России — «Экономическое взаимодействие регионов — основа устойчивого развития Беларуси и России». Организаторами форума выступили Совет Республики Национального Собрания Республики Беларусь и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
В рамках форума состоятся секционные заседания, пройдет экспертная сессия на тему «Союзное государство. Территория развития» и заседание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, откроются выставки.
Предусмотрено проведение панельных сессий и тематических секций по вопросам обеспечения технологической независимости Беларуси и России, развитие инноваций в отраслях промышленности и социальной сфере.
На площадке форума состоится подписание документов между муниципалитетами Ростовской области и Беларуси, направленных на расширение двустороннего сотрудничества. В числе четырех донских муниципалитетов, которые запланировали подписание соглашений об установлении партнерских и побратимских отношений с городами и районами дружественного государства, — Цимлянский, Песчанокопский, Мясниковский районы области и Ростов-на-Дону.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.