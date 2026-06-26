Юрий Слюсарь возглавил донскую делегацию на XIII Форуме регионов Беларуси и России в Минске

На площадке форума состоится подписание документов между муниципалитетами Ростовской области и Беларуси, направленных на расширение двустороннего сотрудничества. В числе четырех донских муниципалитетов, которые запланировали подписание соглашений об установлении партнерских и побратимских отношений с городами и районами дружественного государства, — Цимлянский, Песчанокопский, Мясниковский районы области и Ростов-на-Дону.