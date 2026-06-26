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Юрий Слюсарь возглавил донскую делегацию на XIII Форуме регионов Беларуси и России в Минске

XIII Форум регионов Беларуси и России проходит в Республике Беларусь 25−26 июня. Делегацию Ростовской области на форуме возглавил губернатор Юрий Слюсарь. В состав донской делегации вошли представители нескольких муниципалитетов.

XIII Форум регионов Беларуси и России проходит в Республике Беларусь 25−26 июня. Делегацию Ростовской области на форуме возглавил губернатор Юрий Слюсарь. В состав донской делегации вошли представители нескольких муниципалитетов.

Сегодня, 25 июня, в Минске губернатор Юрий Слюсарь встретится с председателем Гродненского облисполкома Юрием Караевым. В ходе встречи планируется обсудить перспективы развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества Ростовской области и Республики Беларусь.

На полях форума Юрий Слюсарь примет участие во встрече руководства Совета Федерации ФС РФ и Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь с главами субъектов двух государств.

Тема XIII Форума регионов Беларуси и России — «Экономическое взаимодействие регионов — основа устойчивого развития Беларуси и России». Организаторами форума выступили Совет Республики Национального Собрания Республики Беларусь и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

В рамках форума состоятся секционные заседания, пройдет экспертная сессия на тему «Союзное государство. Территория развития» и заседание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, откроются выставки.

Предусмотрено проведение панельных сессий и тематических секций по вопросам обеспечения технологической независимости Беларуси и России, развитие инноваций в отраслях промышленности и социальной сфере.

На площадке форума состоится подписание документов между муниципалитетами Ростовской области и Беларуси, направленных на расширение двустороннего сотрудничества. В числе четырех донских муниципалитетов, которые запланировали подписание соглашений об установлении партнерских и побратимских отношений с городами и районами дружественного государства, — Цимлянский, Песчанокопский, Мясниковский районы области и Ростов-на-Дону.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

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