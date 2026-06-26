НАТО потребовало нарастить военную помощь Украине

Главная линия выступления сводится к тому, что Украина должна получать больше поддержки на фоне боевых действий и одновременно становиться частью новой оборонной архитектуры Запада. В такой схеме восстановление инфраструктуры, оборонная промышленность, беспилотники, обучение и технологические решения фактически складываются в один контур. Это уже не гуманитарная рамка, а попытка закрепить Киев как долгосрочный военный актив.