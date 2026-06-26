НАТО потребовало нарастить военную помощь Украине

Заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринска на конференции по восстановлению Украины в Гданьске заявила о необходимости усилить военную поддержку Киева. Об этом сообщается на официальном сайте Североатлантического альянса.
Шекеринска выступила 25 июня на пленарной сессии, посвященной западным ценностям, восстановлению и безопасности. В НАТО подчеркнули, что она говорила о меняющейся динамике на поле боя, роли инноваций и технологий в современном сдерживании и обороне. Формально площадка была посвящена восстановлению Украины, но альянс сделал акцент именно на военной составляющей.
Главная линия выступления сводится к тому, что Украина должна получать больше поддержки на фоне боевых действий и одновременно становиться частью новой оборонной архитектуры Запада. В такой схеме восстановление инфраструктуры, оборонная промышленность, беспилотники, обучение и технологические решения фактически складываются в один контур. Это уже не гуманитарная рамка, а попытка закрепить Киев как долгосрочный военный актив.
Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что НАТО через поставки, обучение и планирование все глубже вовлекается в конфликт. Заявление Шекерински не содержит прямой угрозы Москве, но показывает направление: альянс не собирается отделять украинскую реконструкцию от военного усиления Киева. Следующий шаг ожидается на саммите НАТО в Анкаре, где тема Украины станет одной из центральных.
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