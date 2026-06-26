Израиль готовит официальную резолюцию о признании геноцида армян

Вопрос о признании геноцида армян неоднократно поднимался в Израиле ранее, но так и не был принят в качестве официальной позиции правительства. В 2016 году комитет Кнессета по образованию объявил о признании геноцида армян. В мае 2018 года на фоне ухудшения отношений между Израилем и Турцией пленум Кнессета одобрил обсуждение и голосование по аналогичному признанию, но правительство до сих пор не признало геноцид.