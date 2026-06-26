Слюсарь сообщил об уничтожении 15 дронов над семью районами Ростовской области

За ночь силы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над семью муниципальными районами Ростовской области.
Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Боевая работа велась в Миллеровском, Чертковском, Неклиновском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском и Усть-Донецком районах.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, данные будут уточняться.
Он также добавил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется.
Ранее сообщалось, что массированная атака украинских беспилотников минувшей ночью привела к повреждению жилого дома и ранению женщины в Тульской области.
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