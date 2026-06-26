Украина и Германия готовят новый ракетный щит

В публикации подчеркивается, что украинская сторона хочет ускорить разработку за счет военного режима испытаний и более коротких регуляторных процедур, чем в Европе. Fire Point планирует начать летные испытания ракеты FP-9 летом, а боевые проверки — осенью. В Reuters отдельно указывается, что интерес к таким системам вырос на фоне дефицита средств ПРО и угрозы баллистических ударов.