Александр Скрябин провел рабочую встречу с Председателем Минского горисполкома

Донская столица продолжает развивать сотрудничество с братской Беларусью. Глава города Александр Скрябин находится с рабочим визитом в Республике в рамках 13-го Форума регионов двух союзных государств в составе делегации Ростовской области.
Первым пунктом в его повестке стала деловая встреча с Председателем Минского городского исполнительного комитета Владимиром Кухаревым.
— Между нашими городами установлены побратимские связи. Мы активно взаимодействуем в различных сферах и развиваем их. В прошлом году во время предыдущей поездки в Минск подписан план мероприятий по развитию межмуниципальных отношений на 2026−2028 годы. В текущем году совместно с Минским городским исполнительным комитетом был реализован «Марафон успешных практик», который объединил специалистов органов местного самоуправления двух городов, — отметил Александр Скрябин.
Отдельно он отметил взаимодействие между Ростовом и Минском в транспортной отрасли. В ростовском парке общественного транспорта — 211 автобусов Минского автомобильного завода.
В феврале текущего года состоялась встреча с представителями МАЗа, посвященная перспективам дальнейшего обновления пассажирского транспорта. Такая совместная работа будет опираться на успешно создаваемую инфраструктуру.
Так, в конце прошлого года состоялось открытие мультибрендового центра «Белорусские машины» на базе регионального центра «МАЗ ЮГ» в г. Ростове-на-Дону.
— Уверен, что совместная работа, которая нам предстоит, послужит дальнейшему укреплению взаимовыгодных связей не только между Ростовом и Минском, но и в целом между нашими странами, — резюмировал Александр Скрябин.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.