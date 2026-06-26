Александр Скрябин провел рабочую встречу с Председателем Минского горисполкома

— Между нашими городами установлены побратимские связи. Мы активно взаимодействуем в различных сферах и развиваем их. В прошлом году во время предыдущей поездки в Минск подписан план мероприятий по развитию межмуниципальных отношений на 2026−2028 годы. В текущем году совместно с Минским городским исполнительным комитетом был реализован «Марафон успешных практик», который объединил специалистов органов местного самоуправления двух городов, — отметил Александр Скрябин.