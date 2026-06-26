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Александр Скрябин провел рабочую встречу с Председателем Минского горисполкома

Донская столица продолжает развивать сотрудничество с братской Беларусью. Глава города Александр Скрябин находится с рабочим визитом в Республике в рамках 13-го Форума регионов двух союзных государств в составе делегации Ростовской области.

Источник: НИА Ростов

Донская столица продолжает развивать сотрудничество с братской Беларусью. Глава города Александр Скрябин находится с рабочим визитом в Республике в рамках 13-го Форума регионов двух союзных государств в составе делегации Ростовской области.

Первым пунктом в его повестке стала деловая встреча с Председателем Минского городского исполнительного комитета Владимиром Кухаревым.

— Между нашими городами установлены побратимские связи. Мы активно взаимодействуем в различных сферах и развиваем их. В прошлом году во время предыдущей поездки в Минск подписан план мероприятий по развитию межмуниципальных отношений на 2026−2028 годы. В текущем году совместно с Минским городским исполнительным комитетом был реализован «Марафон успешных практик», который объединил специалистов органов местного самоуправления двух городов, — отметил Александр Скрябин.

Отдельно он отметил взаимодействие между Ростовом и Минском в транспортной отрасли. В ростовском парке общественного транспорта — 211 автобусов Минского автомобильного завода.

В феврале текущего года состоялась встреча с представителями МАЗа, посвященная перспективам дальнейшего обновления пассажирского транспорта. Такая совместная работа будет опираться на успешно создаваемую инфраструктуру.

Так, в конце прошлого года состоялось открытие мультибрендового центра «Белорусские машины» на базе регионального центра «МАЗ ЮГ» в г. Ростове-на-Дону.

— Уверен, что совместная работа, которая нам предстоит, послужит дальнейшему укреплению взаимовыгодных связей не только между Ростовом и Минском, но и в целом между нашими странами, — резюмировал Александр Скрябин.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.

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