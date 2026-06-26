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Москва поддержала запрос на заседание Совбеза ООН по атаке БПЛА на автобус

Россия поддержала запрос Белоруссии о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Брянской области, в котором находились белорусские граждане. Об этом сообщила и. о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.

Россия поддержала запрос Белоруссии о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Брянской области, в котором находились белорусские граждане. Об этом сообщила и. о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.

«Рассчитываем, что члены Совета Безопасности дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения», — сказала дипломат (цитата по ТАСС).

Удар по автобусу с детской футбольной командой, ехавшему из белорусского Гомеля в Геленджик, был нанесен 17 июня. В автобусе находились 44 пассажира, из них — 28 детей. По данным белорусского Минздрава, пострадали восемь человек. Погибла жена тренера, сопровождавшая детей.

Что известно об ударе — в материале «Ъ».

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