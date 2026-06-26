Нагельсман объяснил поражение сборной Германии в матче с Эквадором на ЧМ-2026

«После того, как мы вышли вперёд в начале матча, было слишком много импровизации. Нам нужно быть более терпеливыми и придерживаться более структурированного подхода к своим позициям. Если происходит слишком много изменений в расстановке игроков, и вы не знаете, где находитесь, трудно быть продуктивным. Нам нужно быть немного спокойнее и не пытаться забить гол в каждой атаке», — приводит слова Нагельсмана Yahoo Sports.