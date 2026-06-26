Лукашенко: качество войны изменится, если втянуть в нее Белоруссию

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что качество войны изменится, если втянуть в нее Минск. Об этом белорусский лидер сказал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
По его словам, ранее он заявил представителям Владимира Зеленского: «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится». Это будет «совсем другая война», подчеркнул он.
Как отметил Лукашенко, Зеленский ответил на это заявление. По словам лидера Белоруссии, в Киеве понимают, что Минск нельзя втягивать в конфликт.
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