Лукашенко: качество войны изменится, если втянуть в нее Белоруссию

По его словам, ранее он заявил представителям Владимира Зеленского: «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится». Это будет «совсем другая война», подчеркнул он.