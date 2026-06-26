Эксперт пояснила, когда отпуск можно заменить денежной компенсацией

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск заменить денежной компенсацией нельзя, однако для дополнительных дней отдыха закон делает исключение.
Об этом сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.
Она пояснила, что 28 календарных дней основного отпуска предназначены для восстановления сил, поэтому получить за них деньги не получится.
При этом часть отпуска, превышающая этот срок, по письменному заявлению работника может быть заменена компенсацией. Это оформляется приказом и фиксируется в графике отпусков и личной карточке сотрудника.
Однако существуют категории работников, которым такая замена запрещена: беременные женщины, сотрудники младше 18 лет, а также те, кто занят на работах с вредными или опасными условиями труда. Им дополнительный отпуск деньгами не компенсируют.
«Получить денежную компенсацию за ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней работник не может, так как право на отпуск предоставляется для отдыха и восстановления сил», — сказала Котлярова.
Исключением является ситуация увольнения, когда работодатель обязан выплатить компенсацию за все неиспользованные дни отпуска.
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