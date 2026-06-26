На восточном побережье Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

По данным агентства, эпицентр находился на глубине 50 км. Цунами после землетрясения не ожидается. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Сильнее всего землетрясение ощущалось в городах префектур Ибараки и Тибы — Касиме, Итако, Инашики, Камису, Асахи, Катори и других. Подземные колебания доходили и до Токио.