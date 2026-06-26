МИД РФ назвал заявлениями террористов угрозы Зеленского Беларуси

Резюмируя, Захарова напомнила о том, что с марта 2025 года между Россией и Беларусью действует договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Согласно документу, при необходимости Россия готова предпринять весь комплекс мер для обеспечения безопасности своего союзника и всего Союзного государства, как предусматривает договор.