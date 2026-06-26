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МИД РФ назвал заявлениями террористов угрозы Зеленского Беларуси

МИД РФ сравнил с угрозами террористов заявления Зеленского в адрес Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел России назвали угрозы Владимира Зеленского в адрес Беларуси заявлениями террористов, передает ТАСС.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, целью озвученных ранее угроз Зеленского является втягивание Беларуси в конфликт.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал хамством требования Зеленского о порядке в Беларуси.

Захарова добавила, что такие заявления Зеленского раскрывают его «террористическую суть».

— Вот так говорят террористы. Вы знаете аналоги мировые, вот он полностью им соответствует, — подчеркнула дипломат.

Еще представитель МИД РФ назвала очевидным то, что целью угроз Зеленского является втягивание Беларуси в конфликт и расширение географии боевых действий. Однако она добавила, что все это лишь осложнило бы возможности урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем.

Резюмируя, Захарова напомнила о том, что с марта 2025 года между Россией и Беларусью действует договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Согласно документу, при необходимости Россия готова предпринять весь комплекс мер для обеспечения безопасности своего союзника и всего Союзного государства, как предусматривает договор.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил детали встречи с представителями Владимира Зеленского: «Не надо пытаться в морду ударить».

А еще белорусский лидер раскрыл, о чем недавно говорил представителям Зеленского.

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