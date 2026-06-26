МИД РФ назвал заявлениями террористов угрозы Зеленского Беларуси

В Министерстве иностранных дел России назвали угрозы Владимира Зеленского в адрес Беларуси заявлениями террористов, передает ТАСС.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, целью озвученных ранее угроз Зеленского является втягивание Беларуси в конфликт.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал хамством требования Зеленского о порядке в Беларуси.
Захарова добавила, что такие заявления Зеленского раскрывают его «террористическую суть».
— Вот так говорят террористы. Вы знаете аналоги мировые, вот он полностью им соответствует, — подчеркнула дипломат.
Еще представитель МИД РФ назвала очевидным то, что целью угроз Зеленского является втягивание Беларуси в конфликт и расширение географии боевых действий. Однако она добавила, что все это лишь осложнило бы возможности урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем.
Резюмируя, Захарова напомнила о том, что с марта 2025 года между Россией и Беларусью действует договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Согласно документу, при необходимости Россия готова предпринять весь комплекс мер для обеспечения безопасности своего союзника и всего Союзного государства, как предусматривает договор.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил детали встречи с представителями Владимира Зеленского: «Не надо пытаться в морду ударить».
А еще белорусский лидер раскрыл, о чем недавно говорил представителям Зеленского.