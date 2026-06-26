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«Украины нет». Такер Карлсон раскрыл, что Трамп на самом деле думает об СВО

Журналист Карлсон: Трамп считает, что конфликт на Украине вреден для США.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине — катастрофа для США, заявил консервативный американский журналист Такер Карлсон в эфире YouTube-канала.

«Трамп не испытывал ненависти к Зеленскому. Но он считал, что Зеленский был абсурден. Весь этот конфликт — абсурд. Это плохо для США. Он сказал, что все, что вы делаете, — это подталкиваете Россию к Китаю. Конечно, для нас это катастрофа. Он видел это очень ясно», — отметил он.

Вместе с тем Карлсон подчеркнул, что чудовищные последствия конфликта для украинцев во многом лежат на совести американцев.

«Украины больше нет. Мужское население Украины истощено, оно мертво. Благодаря всем этим, размахивающим украинским флагом в США, они все погибли», — добавил журналист.

В июне глава Белого дома заявлял, что, по его мнению, и Россия, и Украина хотели бы урегулирования конфликта, но найти подход к этому непросто. Трамп также выражал удивление нежеланием Зеленского заключить сделку и говорил, что с ним «гораздо сложнее заключить сделку», чем с президентом России Владимиром Путиным.

Во вторник российский лидер заявил, что Москва не отказывается от мирных переговоров с Киевом. Он также указал, что Россия готова вести их на основе Стамбульских договоренностей 2022 года, пониманий, достигнутых на саммите на Аляске, реалий на земле, а также принципах, которые президент обозначил в речи, произнесенной в МИД два года назад.

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