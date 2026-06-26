«Украины нет». Такер Карлсон раскрыл, что Трамп на самом деле думает об СВО

«Трамп не испытывал ненависти к Зеленскому. Но он считал, что Зеленский был абсурден. Весь этот конфликт — абсурд. Это плохо для США. Он сказал, что все, что вы делаете, — это подталкиваете Россию к Китаю. Конечно, для нас это катастрофа. Он видел это очень ясно», — отметил он.