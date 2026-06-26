СКР выступил за ужесточение наказания за сексуальные преступления

Ведомство также поддерживает ранее обсуждавшуюся инициативу о возможности назначения пожизненного лишения свободы для лиц, повторно судимых за подобные преступления. Кроме того, в декабре 2025 года партия ЛДПР предложила снизить возраст уголовной ответственности за половые преступления до 12 лет в случаях, когда экспертиза докажет, что подросток осознавал свои действия. Стоит отметить, что в 2022 году президент РФ Владимир Путин уже подписал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов и за сексуальное насилие над несовершеннолетними, расширив возрастную категорию жертв с 14 до 18 лет.