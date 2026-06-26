СКР выступил за ужесточение наказания за сексуальные преступления

Следственный комитет России (СКР) выступил с инициативой ужесточения уголовного наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Это заявление было сделано на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заместителем председателя ведомства Александром Фёдоровым. По его словам, данные законодательные изменения направлены на повышение эффективности защиты прав детей и усиление профилактической функции уголовного законодательства.
В рамках предложенных мер ведомство настаивает на следующих ключевых изменениях:
Ужесточение ответственности за преступления против половой свободы и неприкосновенности детей.
Введение наказания за получение сексуальных услуг от ребенка и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов.
Установление ответственности за незаконное распространение информации о подростке, ставшем жертвой преступления.
Введение отягчающих обстоятельств, если преступление совершил человек, обязанный заботиться о ребенке (родитель, педагог, врач, соцработник).
Криминализация склонения несовершеннолетних к суицидальному поведению и противодействие сниффингу (разновидность токсикомании).
Ведомство также поддерживает ранее обсуждавшуюся инициативу о возможности назначения пожизненного лишения свободы для лиц, повторно судимых за подобные преступления. Кроме того, в декабре 2025 года партия ЛДПР предложила снизить возраст уголовной ответственности за половые преступления до 12 лет в случаях, когда экспертиза докажет, что подросток осознавал свои действия. Стоит отметить, что в 2022 году президент РФ Владимир Путин уже подписал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов и за сексуальное насилие над несовершеннолетними, расширив возрастную категорию жертв с 14 до 18 лет.
По статистике Следственного комитета, ежегодно выносится около полусотни приговоров гражданам, которые, уже имея судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершают повторные изнасилования или насильственные действия сексуального характера.
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