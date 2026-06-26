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США прекратят принимать просителей политического убежища

США прекращают принимать иностранных граждан, обращающихся за получением политического убежища, заявил замглавы аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер.

США прекращают принимать иностранных граждан, обращающихся за получением политического убежища, заявил замглавы аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер.

«Мы выработали договоренности о том, что, если вы обращаетесь за убежищем, то мы найдем какую-то другую страну в мире, которая вас примет. …Очень простое, очень элегантное и полное решение», — сказал господин Миллер журналистам. По его словам, все прошения о предоставлении убежища на юго-западной границе США — «всегда фальшивые».

Ранее в тот же день Верховный суд разрешил администрации США не предоставлять статус временно защищенных лиц гражданам Сирии и Гаити, находящимся в стране без законных на то оснований.

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