Власти Нью-Йорка заморозили арендную плату для 1 млн квартир

Решение раскритиковали общественные организации, представляющие интересы арендодателей. По их информации, страхование жилья с регулируемой арендной платой выросло на 10,5% в 2026 году по сравнению с предыдущим годом, а расходы на топливо и техническое обслуживание увеличились на 11% и 6% соответственно. Решение властей Нью-Йорка также может привести к сокращению затрат на техническое обслуживание и ремонт, что ускорит износ фонда и усугубит жилищный кризис в Нью-Йорке.