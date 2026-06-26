Гросси: сбрасываемая в океан вода с АЭС «Фукусима-1» не является зараженной

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Сбрасываемая в океан с АЭС «Фукусима-1» вода не является зараженной, МАГАТЭ никогда бы не поддержала сброс зараженной воды. Такую последовательную позицию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в очередной раз озвучил глава организации Рафаэль Гросси.
«Она не является зараженной. МАГАТЭ бы никогда не поддержала сброс зараженной воды», — заявил он журналистам на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе Японии. Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ крайне удовлетворена процессом сброса воды с аварийной АЭС, а уровень содержания трития в ней, который не поддается полному удалению, не только ниже ожидаемого и ниже существующих норм, но и ниже, чем в воде, которую сбрасывают с других атомных объектов по всему миру.
Отвечая на вопрос об отношении МАГАТЭ к тому, что другие страны, в частности Китай, продолжают называть сбрасываемую с АЭС «Фукусима-1» воду «зараженной», Гросси выразил мнение, что это вопрос нужно адресовать тем государствам, которые используют такую формулировку. В то же время он с пониманием отнесся к обеспокоенности некоторых стран по поводу сброса воды с японской АЭС.
«Именно поэтому мы ввели беспрецедентные дополнительные меры контроля», — подчеркнул он, имея в виду регулярные инспекции МАГАТЭ при участии экспертов из разных стран, которые регулярно берут пробы сбрасываемой с АЭС «Фукусима-1» воды для анализа в независимых лабораториях.
В 2023 году правительство Японии приняло решение начать постепенный сброс очищенной воды в океан, операция растянется на 30−40 лет. В рамках каждого этапа проводится сброс порядка 7,8 тыс. тонн воды.
Вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается полному удалению. Его содержание перед сбросом доводится путем смешивания с чистой океанической водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.
В марте 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки на АЭС «Фукусима-1», что привело к разрушению корпусов трех реакторов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения раскаленных фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая затем вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением и собирается. Воду очищают, вновь используют для охлаждения и частично накапливают в баках на территории станции.