Гросси: сбрасываемая в океан вода с АЭС «Фукусима-1» не является зараженной

«Она не является зараженной. МАГАТЭ бы никогда не поддержала сброс зараженной воды», — заявил он журналистам на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе Японии. Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ крайне удовлетворена процессом сброса воды с аварийной АЭС, а уровень содержания трития в ней, который не поддается полному удалению, не только ниже ожидаемого и ниже существующих норм, но и ниже, чем в воде, которую сбрасывают с других атомных объектов по всему миру.