Определились 19 из 32 участников плей-офф ЧМ и четыре пары 1/16 финала

Стали известны 19 участников плей-офф ЧМ и четыре пары 1/16 финала.
В 1/16 сыграют Южная Африка — Канада, Нидерланды — Марокко и Бразилия — Япония, США — Босния и Герцеговина.
Ранее Нагельсман объяснил поражение сборной Германии в матче с Эквадором на ЧМ-2026.
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