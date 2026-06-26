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Определились 19 из 32 участников плей-офф ЧМ и четыре пары 1/16 финала

Стали известны 19 участников плей-офф ЧМ и четыре пары 1/16 финала.

Стали известны 19 участников плей-офф ЧМ и четыре пары 1/16 финала.

В плей-офф на текущий момент вышли Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия, Колумбия, Швейцария, Канада, Бразилия, Марокко, Босния и Герцеговина, ЮАР, Кот-д’Ивуар, Эквадор, Парагвай, Япония, Швеция и Австралия.

В 1/16 сыграют Южная Африка — Канада, Нидерланды — Марокко и Бразилия — Япония, США — Босния и Герцеговина.

Ранее Нагельсман объяснил поражение сборной Германии в матче с Эквадором на ЧМ-2026.

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