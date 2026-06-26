Фонд «Крутая Япония» готовят к ревизии и слиянию на фоне убытков в $334 млн

Издание сообщает также, что 24 июня правительство объявило о планах вложения к 2040 году в общей сложности почти $2,29 трлн государственных и частных средств. Деньги пойдут в 17 стратегических секторов, которые премьер-министр Санаэ Такаити считает приоритетными. Среди них названы и проекты сектора контента: к 2033 финансовому году планируются вложения около $152 млрд в игры, почти $20,4 млрд — в аниме, а также примерно $9,9 млрд — в мангу.