МИД Израиля: Турция скрыла правду о геноциде армян Османской империи

В пояснительной записке к резолюции МИД Израиля подчеркивает, что, несмотря на наличие обширных исторических документов, трагедия армянского народа стала объектом организованной кампании отрицания и искажения фактов. В документе особо отмечается, что Турция, как правопреемница Османской империи, на протяжении десятилетий манипулирует содержанием учебников истории, чтобы скрыть правду о событиях начала XX века.