МИД Израиля: Турция скрыла правду о геноциде армян Османской империи

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар намерен предложить кабинету министров официально признать геноцид армян в Османской империи. Как сообщает издание The Times of Israel, голосование по этому историческому вопросу может состояться уже в ближайшее воскресенье.
В пояснительной записке к резолюции МИД Израиля подчеркивает, что, несмотря на наличие обширных исторических документов, трагедия армянского народа стала объектом организованной кампании отрицания и искажения фактов. В документе особо отмечается, что Турция, как правопреемница Османской империи, на протяжении десятилетий манипулирует содержанием учебников истории, чтобы скрыть правду о событиях начала XX века.
Инициатива израильской дипломатии, несомненно, вызовет резкое недовольство Анкары, которая категорически отвергает обвинения в геноциде. Долгое время Израиль избегал признания этих событий из-за дипломатической чувствительности вопроса. Однако в последние годы, на фоне резкого ухудшения отношений с Турцией при президенте Эрдогане, Иерусалим начал предпринимать шаги в этом направлении.
В предложенном проекте резолюции содержится не только призыв к официальному признанию факта геноцида, но и осуждение любых попыток исказить историческую правду об этих событиях. По оценкам историков, в результате массовых убийств, депортаций и тюремных заключений, организованных властями Османской империи, погибло около 1,5 миллиона армян.