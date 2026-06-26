МИД РФ: США не предоставляют данные об усыновленных российских детях

Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило недовольство по поводу того, что Соединенные Штаты не предоставляют отчеты о судьбе усыновленных российских детей. Это заявление было сделано директором департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорием Лукьянцевым на полях Петербургского международного юридического форума.
По словам Лукьянцева, при усыновлении российских детей в США предполагалась обязательная регулярная отчетность об их жизни и условиях проживания. Однако российская сторона до сих пор не получает эти данные в полном объеме.
Американская сторона оправдывает непредоставление информации необходимостью защиты персональных данных детей. Дипломат отметил, что такая ситуация наблюдается уже давно и тенденция только ухудшается.
В МИД России подчеркнули, что продолжают вести переписку и разъяснительную работу с американскими профильными ведомствами по данному вопросу, однако пока безрезультатно.
Ситуация с отчетностью о жизни усыновленных российских детей в США остается нерешенной на протяжении многих лет. Российская сторона настаивает на необходимости получения таких данных для обеспечения прав и благополучия детей, которые были переданы в американские семьи.
Это заявление подчеркивает важность прозрачности и ответственности в вопросах международного усыновления, а также необходимость соблюдения обязательств, которые берут на себя страны в этой сфере.
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