Разведка Латвии заявила о риске российских провокаций против НАТО

Доказательная база таких оценок в публикации описана ограниченно, поэтому речь идет именно о западных предупреждениях, а не об установленном факте. Российская сторона обычно отвергает обвинения в подготовке провокаций против стран НАТО и указывает, что напряженность у российских границ растет из-за расширения военной активности альянса и поддержки Киева.