Выдал союзников и раскрыл планы: генерал Михайлов оценил истерику Зеленского

У Зеленского опять приступ словесного недержания. Рассказал всему свету о том, что страны G7 одобрили террористические атаки по Крыму и вот-вот дадут ему «супер-пупер-оружие», против которого Россия не устоит. Еще Зеленский грозил операцией против Крыма, возможно, десантной. Руководитель центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России» генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов дал свой прогноз относительно того, чем такая операция закончится.