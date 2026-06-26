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Выдал союзников и раскрыл планы: генерал Михайлов оценил истерику Зеленского

У Зеленского опять приступ словесного недержания. Рассказал всему свету о том, что страны G7 одобрили террористические атаки по Крыму и вот-вот дадут ему «супер-пупер-оружие», против которого Россия не устоит. Еще Зеленский грозил операцией против Крыма, возможно, десантной.

У Зеленского опять приступ словесного недержания. Рассказал всему свету о том, что страны G7 одобрили террористические атаки по Крыму и вот-вот дадут ему «супер-пупер-оружие», против которого Россия не устоит. Еще Зеленский грозил операцией против Крыма, возможно, десантной. Руководитель центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России» генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов дал свой прогноз относительно того, чем такая операция закончится.

— В 1961 году американцы высадили большой десант на Кубе, в Заливе Свиней. Он был практически весь уничтожен, — говорит генерал. — Любая десантная операция это огромные потери. Особенно сегодня, когда появилось мощное оружие.

По его словам, главарь киевского режима постоянно играет мышцами, угрожая Крыму и другим российским регионам. Удары по гражданской инфраструктуре специально нацелены на то, чтобы максимально осложнить жизнь крымчан во многих сферах.

— Но уже сейчас предпринимаются работы по восстановлению электроснабжения. И уж тем более укрепляется боевая составляющая, — говорит генерал Михайлов.

Он отметил, что в откровениях Зеленского нет ничего нового.

— То, что Запад поддерживает идеи Зеленского, известно давно. И даже стимулирует его деньгами и вооружением.

— Как нам реагировать?

— Информирован — значит, вооружен! А уж оглашение планов нападения — это за рамками военной логики. Тем не менее, ситуация хоть и тревожная, но не критическая. Уверен что Генштаб уже имеет план действий… Увидим".

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