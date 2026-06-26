МАГАТЭ считает совершенно недопустимыми атаки на ядерные объекты

«Я неоднократно заявлял — и на Совете управляющих МАГАТЭ, и в Совете Безопасности ООН, что ядерные объекты не должны подвергаться атакам. По этому вопросу я был абсолютно последователен и четок. Атаки на ядерные объекты — это то, чего никогда не должно происходить», — заявил он журналистам в Национальном пресс-клубе Японии.