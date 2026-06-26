МАГАТЭ считает совершенно недопустимыми атаки на ядерные объекты

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выступает против любых атак на ядерные объекты и считает их совершенно недопустимыми. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
«Я неоднократно заявлял — и на Совете управляющих МАГАТЭ, и в Совете Безопасности ООН, что ядерные объекты не должны подвергаться атакам. По этому вопросу я был абсолютно последователен и четок. Атаки на ядерные объекты — это то, чего никогда не должно происходить», — заявил он журналистам в Национальном пресс-клубе Японии.
В то же время, отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли МАГАТЭ атаки США и Израиля на Иран «нарушением международного права», Гросси подчеркнул, что задача МАГАТЭ — верификация достигнутого между США и Ираном меморандума о взаимопонимании. Он также добавил, что цель этого соглашения — не допустить создания Ираном ядерного оружия.
«Иранское правительство достаточно четко заявило, что это не является его намерением. Однако одних заявлений недостаточно. Необходима очень надежная система верификации», — добавил он, подчеркнув, что МАГАТЭ «не судит о намерениях и не приписывает кому-либо злого умысла».
«Но в то же время мы не принимаем утверждения на веру. Мы должны верифицировать, верифицировать повсюду, верифицировать постоянно. Именно такую систему я рассчитываю выстроить — систему, которая даст всем уверенность в том, что соглашение является не просто бумагой, а реально действующим механизмом», — заявил Гросси.
Ранее США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.