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МАГАТЭ считает совершенно недопустимыми атаки на ядерные объекты

Глава агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что неоднократно поднимал эту тему на Совете управляющих организации и в Совбезе ООН.

Источник: Reuters

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выступает против любых атак на ядерные объекты и считает их совершенно недопустимыми. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

«Я неоднократно заявлял — и на Совете управляющих МАГАТЭ, и в Совете Безопасности ООН, что ядерные объекты не должны подвергаться атакам. По этому вопросу я был абсолютно последователен и четок. Атаки на ядерные объекты — это то, чего никогда не должно происходить», — заявил он журналистам в Национальном пресс-клубе Японии.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли МАГАТЭ атаки США и Израиля на Иран «нарушением международного права», Гросси подчеркнул, что задача МАГАТЭ — верификация достигнутого между США и Ираном меморандума о взаимопонимании. Он также добавил, что цель этого соглашения — не допустить создания Ираном ядерного оружия.

«Иранское правительство достаточно четко заявило, что это не является его намерением. Однако одних заявлений недостаточно. Необходима очень надежная система верификации», — добавил он, подчеркнув, что МАГАТЭ «не судит о намерениях и не приписывает кому-либо злого умысла».

«Но в то же время мы не принимаем утверждения на веру. Мы должны верифицировать, верифицировать повсюду, верифицировать постоянно. Именно такую систему я рассчитываю выстроить — систему, которая даст всем уверенность в том, что соглашение является не просто бумагой, а реально действующим механизмом», — заявил Гросси.

Ранее США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. 21—22 июня на швейцарском курорте в Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана по реализации меморандума. Впоследствии представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не обсуждал с МАГАТЭ в Бюргенштоке новые инспекции на своих ядерных объектах.

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