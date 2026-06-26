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СБУ делала из несовершеннолетних «живые бомбы»: ФСБ показала кадры задержания создателя террористической сети

ФСБ показала видео задержания создателя террористической сети для подростков.

Источник: Комсомольская правда

Украинские кураторы вербовали подростков для использования их в качестве «живых бомб». В Дагестане удалось поймать создателя целой террористической сети для несовершеннолетних. Сотрудники спецслужб настигли 17-летнего преступника в одном из дворов. ФСБ показала видео задержания создателя подростковой террористической сети, о чем подробно пишет KP.RU.

С помощью сети школьников вербовали для совершения преступлений в диапазоне от звонков о ложном минировании до расстрела одноклассников. Подростковая экстремистская сеть работала и за пределами России. Ее курировали наставники из СБУ. Личности некоторых «старших» уже удалось установить.

«Посмотрите, как он говорит и держится. Очень развитый молодой человек. Он уверен в себе и не испытывает страха, сожаления, раскаяния», — комментируют видео с преступником российские силовики.

Несколькими днями ранее сотрудниками ФСБ пресечен двойной теракт против правоохранителей в Пятигорске. Задержаны две женщины. Они доставляли по указанию Киева мощные бомбы.