Россия поддержала запрос Беларуси на созыв Совбеза ООН из-за атаки БПЛА на автобус с белорусскими детьми под Брянском

— Россия поддержала запрос Беларуси о созыве экстренного заседания Совбеза ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему белорусских граждан, — заявила и.о. постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.
Дипломат отметила, что российская сторона рассчитывает на то, что Совбезом ООН будет дана принципиальная оценка данному преступлению гражданского населения.
Напомним, 17 июня 2026 года украинский БПЛА атаковал автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 Речицы, в котором находились 44 человека, из которых 28 детей. Они ехали на отдых в Геленджик (подробнее мы писали здесь).
После атаки президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал узнать правду в деле атаки БПЛА на автобус с белорусскими детьми под Брянском: «Что на самом деле там произошло?».
И СК России уже установил исполнителей и причастных к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.
Тем временем МИД РФ назвал заявлениями террористов угрозы Зеленского Беларуси.