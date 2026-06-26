Трамп пообещал помочь Венесуэле после мощного землетрясения

«Мы собираемся, кстати, помочь им [Венесуэле] с их бедой — у них прошлой ночью было мощное землетрясение, вы читали об этом. Огромное, просто чудовищное, но мы им поможем», — отметил Трамп.
Между тем исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес провела переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе беседы глава всемирной организации выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением.
«Он заявил нам о полной готовности Организации Объединенных Наций мобилизовать возможности своей системы и своих агентств с целью поддержки усилий по ликвидации чрезвычайной ситуации, с которой сталкивается наша страна», — добавила Родригес.
Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. Наибольшие разрушения пришлись на прибрежный город Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий. Власти направили в регион дополнительные спасательные подразделения и тяжелую технику, а также создали фонд восстановления объемом $200 млн.
Как отметил министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо, число погибших после землетрясений достигло 235. По его словам, помощь была оказана более чем 4,3 тыс. пострадавших, большинство из которых получили легкие травмы.
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