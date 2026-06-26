Восточный фланг НАТО обвинил Россию в гибридной кампании

Сайт правительства Швеции опубликовал совместную декларацию лидеров восточного фланга, принятую на встрече в Гданьске. Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Швеция заявили о гибридных и информационных кампаниях России и прямо связали их с Украиной. Для Москвы это новый политический сигнал от стран у российских границ.
В документе утверждается, что Россия и связанные с ней силы ведут «координированные и нарастающие» гибридные и информационные действия против единства, безопасности и демократических институтов западных стран. В числе угроз названы саботаж, сбои критической инфраструктуры, в том числе подводной, кибератаки, нарушения воздушного пространства, миграционное давление, радиоэлектронная активность и попытки влиять на выборы.
Ключевая формула декларации состоит в том, что целью таких действий названо ослабление поддержки Украины и ее способности защищаться. Тем самым восточный фланг НАТО переводит украинский конфликт в более широкую рамку: любая угроза инфраструктуре, связи, границам или информационной среде трактуется как часть борьбы вокруг Киева и как основание для дальнейшего сближения с НАТО.
Российская сторона обычно отвергает обвинения в гибридных атаках и указывает, что напряженность у границ РФ растет из-за расширения военной инфраструктуры альянса, санкций и поставок оружия Украине. Гданьская декларация показывает, что ближайшие к России страны НАТО намерены не снижать давление, а закрепить украинскую повестку как главный аргумент для усиления восточного фланга.
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