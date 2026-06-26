Восточный фланг НАТО обвинил Россию в гибридной кампании

Ключевая формула декларации состоит в том, что целью таких действий названо ослабление поддержки Украины и ее способности защищаться. Тем самым восточный фланг НАТО переводит украинский конфликт в более широкую рамку: любая угроза инфраструктуре, связи, границам или информационной среде трактуется как часть борьбы вокруг Киева и как основание для дальнейшего сближения с НАТО.