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В Дагестане задержали подростка — организатора террористической сети

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане подростка, создавшего и администрировавшего крупнейшую международную террористическую сеть, сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РБК

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане подростка, создавшего и администрировавшего крупнейшую международную террористическую сеть, сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД и СК в Республике Дагестан задержан несовершеннолетний гражданин РФ, являющийся создателем и администратором крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев террористических организаций», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, фигурант занимался вербовкой подростков для совершения нападений на школы, терактов на транспорте и ложных сообщений о минировании. Также утверждается, что он распространял инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и мерам конспирации.

«Террористическая активность на территории США и стран Европы координировалась агентурой украинских спецслужб. Видеозаписи, фото, тексты для вербовки американских и европейских радикалов, продвижения ресурсов сообщества в иностранном сегменте социальных сетей и мессенджеров изготавливались в г. Киеве», — отметили в ФСБ.

Как сообщили представители спецслужбы, в 2025—2026 годах в различных городах США и Европы участники сообщества организовали поджоги и повреждения более 20 гражданских автомобилей и христианской церкви.

По данным ведомства, подтверждена причастность юноши к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 регионах России. Все предполагаемые исполнители задержаны.

Ранее на этой неделе сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье двух россиян по подозрению в подготовке подрыва железнодорожного состава с горюче-смазочными материалами (ГСМ) по заданию украинских спецслужб.

По данным ведомства, задержанные вышли на контакт с украинским куратором и получили задание извлечь из тайника самодельное взрывное устройство. Они провели разведку на участке железной дороги в Московском регионе и выбрали место для установки и подрыва состава.

Материал дополняется.

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