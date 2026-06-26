В Дагестане задержали подростка — организатора террористической сети

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане подростка, создавшего и администрировавшего крупнейшую международную террористическую сеть, сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным спецслужбы, фигурант занимался вербовкой подростков для совершения нападений на школы, терактов на транспорте и ложных сообщений о минировании. Также утверждается, что он распространял инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и мерам конспирации.
«Террористическая активность на территории США и стран Европы координировалась агентурой украинских спецслужб. Видеозаписи, фото, тексты для вербовки американских и европейских радикалов, продвижения ресурсов сообщества в иностранном сегменте социальных сетей и мессенджеров изготавливались в г. Киеве», — отметили в ФСБ.
Как сообщили представители спецслужбы, в 2025—2026 годах в различных городах США и Европы участники сообщества организовали поджоги и повреждения более 20 гражданских автомобилей и христианской церкви.
По данным ведомства, подтверждена причастность юноши к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 регионах России. Все предполагаемые исполнители задержаны.
Ранее на этой неделе сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье двух россиян по подозрению в подготовке подрыва железнодорожного состава с горюче-смазочными материалами (ГСМ) по заданию украинских спецслужб.
По данным ведомства, задержанные вышли на контакт с украинским куратором и получили задание извлечь из тайника самодельное взрывное устройство. Они провели разведку на участке железной дороги в Московском регионе и выбрали место для установки и подрыва состава.
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