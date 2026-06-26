Мелони и Макрон создадут коалицию для поддержки Ливана

Премьер напомнила, что Италия и Франция на протяжении многих лет участвуют в процессах, связанных с Ливаном. По её мнению, поэтому именно эти государства способны возглавить новую международную инициативу. Она также заявила, что будущий механизм поддержки должен помочь властям республики сохранить полный контроль над своей территорией. При этом новая миссия, как считает Мелони, должна получить чёткий и детально прописанный мандат.