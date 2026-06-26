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Россия приостановила поставки всей рыбной продукции из Армении

Россия приостановила сертификацию рыбной продукции еще двух предприятий из Армении, пока они не устранят выявленные нарушения. Об этом ТАСС заявила пресс-служба Россельхознадзора. По данным агентства, теперь прекращены поставки всей рыбной продукции из Армении.

Россия приостановила сертификацию рыбной продукции еще двух предприятий из Армении, пока они не устранят выявленные нарушения. Об этом ТАСС заявила пресс-служба Россельхознадзора. По данным агентства, теперь прекращены поставки всей рыбной продукции из Армении.

Россельхознадзор просил армянскую сторону приостановить сертификацию всей рыбной продукции, кроме товаров предприятий ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс», участвовавших в инспекции. Запрос был направлен из-за системных нарушений, утверждает ведомство. Два предприятия работали в режиме усиленного лабораторного контроля. Теперь продукцию ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс» также перестали сертифицировать «до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов».

В Россельхознадзоре сообщили о работе с армянской стороной, чтобы обеспечить безопасность рыбы и рыбной продукции, которая предназначена для поставки на российский рынок.

В конце мая и начале июня Россельхознадзор ограничил ввоз многих армянских продуктов, в том числе алкоголя, овощей и фруктов, минеральной воды. Со 2 июня ведомство попросило Армению приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию. Транзит товаров в другие страны ЕАЭС был также заблокирован. Премьер-министр Армении Никол Пашинян называл решения РФ политизированными. Чтобы смягчить последствия этих мер, Еврокомиссия выделила Армении €34 млн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Регулятор закинул удочку».

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