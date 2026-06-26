Россия заблокировала все поставки армянской рыбы

Россия временно приостановила сертификацию рыбной продукции из Армении, расширив ограничения на поставки. Как сообщили в Россельхознадзоре, под запрет попали товары ещё двух армянских предприятий, что фактически означает остановку всего импорта рыбы из этой страны.