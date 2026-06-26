Россия заблокировала все поставки армянской рыбы

Россия временно приостановила сертификацию рыбной продукции из Армении, расширив ограничения на поставки. Как сообщили в Россельхознадзоре, под запрет попали товары ещё двух армянских предприятий, что фактически означает остановку всего импорта рыбы из этой страны.
Ведомство уточнило, что решение принято из-за системных нарушений, выявленных в ходе проверок.
Ранее Россельхознадзор уже просил армянскую сторону ограничить сертификацию, сделав исключение лишь для двух компаний. В отношении этих предприятий был введён режим усиленного лабораторного контроля.
Теперь же, после анализа материалов и подготовки предварительного отчёта, принято решение о полной приостановке до устранения нарушений. В Россельхознадзоре подчеркнули, что продолжают работу с армянскими коллегами для обеспечения безопасности продукции, поставляемой на российский рынок.
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