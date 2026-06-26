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Россия заблокировала все поставки армянской рыбы

Россия временно приостановила сертификацию рыбной продукции из Армении, расширив ограничения на поставки.

Россия временно приостановила сертификацию рыбной продукции из Армении, расширив ограничения на поставки. Как сообщили в Россельхознадзоре, под запрет попали товары ещё двух армянских предприятий, что фактически означает остановку всего импорта рыбы из этой страны.

Ведомство уточнило, что решение принято из-за системных нарушений, выявленных в ходе проверок.

Ранее Россельхознадзор уже просил армянскую сторону ограничить сертификацию, сделав исключение лишь для двух компаний. В отношении этих предприятий был введён режим усиленного лабораторного контроля.

Теперь же, после анализа материалов и подготовки предварительного отчёта, принято решение о полной приостановке до устранения нарушений. В Россельхознадзоре подчеркнули, что продолжают работу с армянскими коллегами для обеспечения безопасности продукции, поставляемой на российский рынок.

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