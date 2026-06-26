Зеленский готовит визит в страну с особой позицией по России

Глава киевского режима Владимир Зеленский заинтересован в визите в Братиславу после телефонного разговора министров иностранных дел Украины и Словакии, пишет РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Словакии Юрая Бланара. Для России этот сигнал важен тем, что Киев пытается работать не только с жесткими союзниками, но и с теми странами ЕС, где украинская линия вызывает внутренние споры.