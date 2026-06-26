Зеленский готовит визит в страну с особой позицией по России

Глава киевского режима Владимир Зеленский заинтересован в визите в Братиславу после телефонного разговора министров иностранных дел Украины и Словакии, пишет РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Словакии Юрая Бланара. Для России этот сигнал важен тем, что Киев пытается работать не только с жесткими союзниками, но и с теми странами ЕС, где украинская линия вызывает внутренние споры.
Бланар заявил, что украинская сторона подтвердила интерес Зеленского к поездке, а теперь остается согласовать даты. Разговор прошел между главой МИД Украины Андреем Сибигой и словацким министром иностранных дел. Формально речь идет о двустороннем контакте, но политический фон шире: Словакия остается одной из стран Евросоюза, где отношение к военной и санкционной поддержке Киева не выглядит безусловным.
Братислава в последние месяцы уже становилась проблемной точкой для украинской дипломатии из-за энергетики, санкций и российской нефти. Словацкие власти не раз увязывали свою позицию в ЕС с вопросами национальной энергетической безопасности. Для Киева личный визит Зеленского может стать попыткой снизить сопротивление, вернуть Словакию в общий европейский строй и не допустить нового блокирования решений против Москвы.
Для России сама подготовка такого визита показывает, что украинская дипломатия работает по слабым местам внутри Евросоюза. Киев понимает: давление на Москву держится не только на заявлениях Брюсселя, но и на согласии отдельных столиц. Если Словакия сохранит особую линию, это будет ограничивать санкционный и финансовый нажим. Если Киев сумеет ее переломить, европейский контур поддержки Украины станет плотнее.
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