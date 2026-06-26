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Лукашенко обратился к Зюганову, сказав об интересах, которые он отстаивает

Лукашенко сказал Зюганову об интересах, которые он отстаивает.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к председателю Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителю фракции Компартии в Государственной Думе Федерального Собрания Геннадию Зюганову, сообщила пресс-служба президента.

Так, 26 июня белорусский лидер направил отмечающему 82-летие Зюганову поздравление с его днем рождения. Лукашенко заметил, что политическому деятелю пришлось жить и работать в непростые времена. И подчеркнул, что в новейшую историю России Зюганов вошел как яркий государственный деятель, который отстаивает общие, а не личные интересы.

— Много лет вы последовательно выступаете за проведение социально ориентированной политики, сохранение исторической памяти, духовно-культурных ценностей и традиций народа Российской Федерации, — сказано в поздравление.

Кроме того, глава Беларуси подчеркнул, что в Минске высоко ценят усилия политика, направленные на поддержку белорусско-российского союзного строительства, а также его принципиальную позицию в вопросах укрепления братских уз между народами обеих стран.

Резюмируя, Лукашенко сказал об авторитете Зюганова.

— Уверен, что Ваш огромный авторитет, природный талант, жизненная мудрость и неиссякаемая энергия еще долго будут служить благородному делу белорусско-российского единения, — заключил он.

Тем временем Россия поддержала запрос Беларуси на созыв Совбеза ООН из-за атаки БПЛА на автобус с белорусскими детьми под Брянском.

А еще МИД РФ назвал заявлениями террористов угрозы Зеленского Беларуси.

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