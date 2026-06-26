Лукашенко обратился к Зюганову, сказав об интересах, которые он отстаивает

Так, 26 июня белорусский лидер направил отмечающему 82-летие Зюганову поздравление с его днем рождения. Лукашенко заметил, что политическому деятелю пришлось жить и работать в непростые времена. И подчеркнул, что в новейшую историю России Зюганов вошел как яркий государственный деятель, который отстаивает общие, а не личные интересы.