Генсек НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой для альянса

Россия продолжает оставаться долгосрочной угрозой для НАТО, заявил в ходе выступления в Атлантическом совете (признан Минюстом нежелательной организацией на территории России) генсек альянса Марк Рютте.
«Россия остается нашей текущей и долгосрочной угрозой. Она инвестирует 40% своего бюджета в оборону, круглосуточно производя военную технику», — отметил Рютте.
При этом, по его словам, Россия быстро адаптируется и учится в ходе конфликта на Украине.
Наряду с этим глава альянса перечислил и другие вызовы, с которыми сталкивается НАТО. Как отметил Рютте, Китай, активно модернизирует свои вооруженные силы и наращивает ядерный потенциал, но делает это без должной прозрачности. Северная Корея, в свою очередь, также продолжает развивать собственную ядерную программу, добавил он.
Генсек Североатлантического альянса также напомнил о ситуации вокруг Ирана.
«На протяжении уже более десяти лет союзники едины во мнении, что обладание Ираном ядерным оружием недопустимо. Предпринятые США в последнее время шаги нанесли серьезный ущерб ядерному и ракетному потенциалу Ирана, однако расслабляться нам нельзя», — добавил он.
В Североатлантическом альянсе неоднократно говорили об опасениях по поводу возможного конфликта с Россией. Генсек альянса призывал страны — члены НАТО «не быть наивными» по отношению к исходящей от Москвы угрозе.
Главнокомандующий сухопутными войсками Германии Кристиан Фрейдинг заявлял, что та «должна подготовиться к нападению России» к 2029 году или даже раньше. «Мы должны быть готовы к бою», — сказал он.
Россия не раз заявляла, что не собирается атаковать НАТО, однако будет обороняться в случае нападения. Москва даст разрушительный ответ на случай атаки со стороны какой-либо из стран НАТО, сказала 18 июня представитель МИД России Мария Захарова.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что у России нет «никаких резонов» воевать со странами НАТО.
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