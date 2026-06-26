Генсек НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой для альянса

Наряду с этим глава альянса перечислил и другие вызовы, с которыми сталкивается НАТО. Как отметил Рютте, Китай, активно модернизирует свои вооруженные силы и наращивает ядерный потенциал, но делает это без должной прозрачности. Северная Корея, в свою очередь, также продолжает развивать собственную ядерную программу, добавил он.