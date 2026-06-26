Качиньский призвал блокировать переговоры о членстве Украины в ЕС

Лидер польской консервативной партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский призвал власти Польши заблокировать переговорный процесс о членстве Украины в Евросоюзе на фоне обострения отношений между Варшавой и Киевом, сообщает газета Financial Times (FT).
Заявление политика прозвучало в день открытия в Гданьске международной конференции по восстановлению Украины, организатором которой выступил премьер-министр Польши Дональд Туск. В своем обращении Качиньский также отметил, что вернет Украине врученную ему ранее медаль — «в знак моего отношения не столько к украинцам, сколько к украинской элите».
Как передает FT, заявления главы PiS свидетельствуют об ужесточении тона партии по отношению к Киеву. Правые политики стремятся заручиться поддержкой фермеров, недовольных импортом украинской сельхозпродукции, и поляков, обеспокоенных расходами на украинских беженцев.
Отношения между Варшавой и Киевом обострились после того, как 27 мая украинский лидер Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) звание «Герои УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Он заявил, что сделал это «для восстановления исторических традиций национальной армии».
ОУН (Организация украинских националистов, признана в России экстремистской и запрещена) — ультраправая политическая организация, основателем которой был Степан Бандера. Ее вооруженным крылом стала УПА. В годы Великой Отечественной войны она сотрудничала с немецкой армией и боролась с советской властью, в основном действовала на территории Западной Украины.
В 1942—1943 годах подразделения ОУН-УПА массово убивали этнических поляков на Волыни. Польские историки оценивают число жертв Волынской резни в 50−100 тыс. человек. В 2016 году сейм Польши признал эти события геноцидом и установил 11 июля Днем памяти жертв.
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, присвоенного ему в 2023 году на тот момент польским президентом Анджеем Дудой. Он отметил, что этот шаг «не направлен против украинского народа» и «не означает изменения стратегического курса польской политики безопасности».
Орден Белого орла — это высшая государственная награда Польши, учрежденная в 1705 году королем Августом и являющаяся одним из старейших орденов в Европе. В центре изображен белый орел с короной на красном фоне. Этот орден вручается за выдающиеся заслуги перед государством как гражданским лицам, так и военным, включая иностранных глав государств.
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