Качиньский призвал блокировать переговоры о членстве Украины в ЕС

Орден Белого орла — это высшая государственная награда Польши, учрежденная в 1705 году королем Августом и являющаяся одним из старейших орденов в Европе. В центре изображен белый орел с короной на красном фоне. Этот орден вручается за выдающиеся заслуги перед государством как гражданским лицам, так и военным, включая иностранных глав государств.