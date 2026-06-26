Москва поддержала запрос на созыв СБ ООН после атаки на автобус в Брянске

Москва поддержала запрос Минска о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН после удара ВСУ по автобусу в Брянской области. Об этом сообщила и. о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.
«Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей — белорусских граждан, включая детей», — заявила Евстигнеева (цитата по ТАСС).
Ранее Евстигнеева заявляла, что атака на автобус с белорусскими детьми в Брянской области могла быть нацелена на втягивание Белоруссии в конфликт на Украине.
Удар по автобусу с детской футбольной командой, ехавшей из Белоруссии в Геленджик, 17 июня нанесли беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ). В салоне находились 44 гражданина Белоруссии, из них 28 детей.
Погибла сопровождавшая группу женщина. Были ранены восемь человек, включая шестерых детей.
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