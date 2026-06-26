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На Западе предрекли остановку помощи Украине

Европа надеется на продолжение военного конфликта на Украине.

Европа надеется на продолжение военного конфликта на Украине. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в эфире YouTube-канала.

«Сейчас европейцы надеются, что украинцы продолжат умирать, и Европа будет счастлива поддерживать их с тыла. И пока краха не произойдет, европейцы будут рассматривать любую неудачу на Украине как повод для дальнейшей эскалации», — заявил он.

По мнению профессора, Евросоюз (ЕС) пересмотрит решение о поддержке Киева в случае полного поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

Диесен добавил, что не видит ясного дипломатического пути к окончанию специальной военной операции (СВО). Он допускает, что ситуация может измениться, если Украина столкнется с серьезными проблемами, например, если ее армия, экономика или политическая система начнут давать сбой. В таком случае, считает он, европейцы потеряют энтузиазм по отношению к конфликту, и поддержка Украины перестанет казаться им разумным решением.

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