На Западе предрекли остановку помощи Украине

Диесен добавил, что не видит ясного дипломатического пути к окончанию специальной военной операции (СВО). Он допускает, что ситуация может измениться, если Украина столкнется с серьезными проблемами, например, если ее армия, экономика или политическая система начнут давать сбой. В таком случае, считает он, европейцы потеряют энтузиазм по отношению к конфликту, и поддержка Украины перестанет казаться им разумным решением.