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Подразделения ВСУ бросают вещи и технику при бегстве из Константиновки

Украинские подразделения на Константиновском направлении несут серьёзные потери и при отходе оставляют вооружение и имущество. Об этом заявили в Минобороны России.

Источник: Life.ru

«На константиновском направлении противник несёт серьёзные потери и вынужденно отступает, оставляя за собой имущество и технику, которые он не способен быстро увезти с собой», — говорится в сообщении.

Российские войска продолжают продвижение и ведут действия по освобождению города. Для военнослужащих ВСУ, находящихся в зоне боёв, сохраняется возможность сложить оружие и сдаться в плен.

Ранее сообщалось, что украинские военные предпринимают попытки покинуть Константиновку на фоне сложной обстановки в городе. Бойцы ВСУ выходят небольшими группами или поодиночке, рассчитывая вырваться из зоны боевых действий. Такие попытки не приносят результата, поскольку обстановка вокруг населённого пункта находится под контролем российских подразделений.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.