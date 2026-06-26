В МАГАТЭ усомнились в возможности быстро починить линию электроснабжения на ЗАЭС

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси утверждает, что сама линия уже отремонтирована, однако ее еще нужно ввести в эксплуатацию. «Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности в отношении всех атомных электростанций и необходимой им энергетической инфраструктуры», — приводит его слова пресс-служба МАГАТЭ.