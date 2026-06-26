СК задержал юношу, готовившего массовые убийства в школе в Домодедово

Несовершеннолетний создатель и администратор международных сетевых сообществ (признаны в России террористическими) готовил массовые убийства в Домодедовской средней школе, ему предъявлено обвинение. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко в телеграм-канале.
17-летнего юношу курировали сотрудники спецслужб Украины, отметила Петренко. Целями его деятельности были вербовка подростков для совершения массовых убийств в школах, а также ложные минирования объектов социальной инфраструктуры. Вместе с задержанным террористической сетью управляли не менее трех граждан Украины, а также соучастники из других стран, контактировавшие с украинскими спецслужбами.
«В ходе допроса несовершеннолетний подтвердил следователю свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое было предотвращено. Также он сообщил о других аналогичных преступлениях в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Республике Бурятия», — пояснила Петренко.
По данным СК, молодой человек и его украинские кураторы работали и за пределами России. Так, в 2025—2026 годах участники организации устроили свыше 20 поджогов автомобилей в различных городах США и государствах Европы. Участники также рассылали ложные сообщения о минировании образовательных учреждений и социальных объектов.
Финансирование давали спецслужбы Украины, в Киеве изготавливались мультимедийные материалы для вербовки американских и европейских радикалов.
Молодого человека задержали сотрудники управления СК России по Московской области совместно с ФСБ России и МВД России по Дагестану. На момент задержания юноша администрировал информационные ресурсы с пропагандой террористической идеологии с аудиторией свыше 200 тыс. подписчиков. Из них порядка 5 тыс. являлись активными участниками данных сообществ. У задержанного изъят архив переписки с сообщниками из России, США и стран Европы, фото и видео подготовки и исполнения террористических акций.
Юноше предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
По данным ФСБ на конец апреля 2026 года, за последние восемь лет в России было совершено 20 нападений на образовательные учреждения и еще 306 пресечено. В результате инцидентов 57 человек погибли и 203 получили ранения.
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