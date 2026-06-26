СК задержал юношу, готовившего массовые убийства в школе в Домодедово

Молодого человека задержали сотрудники управления СК России по Московской области совместно с ФСБ России и МВД России по Дагестану. На момент задержания юноша администрировал информационные ресурсы с пропагандой террористической идеологии с аудиторией свыше 200 тыс. подписчиков. Из них порядка 5 тыс. являлись активными участниками данных сообществ. У задержанного изъят архив переписки с сообщниками из России, США и стран Европы, фото и видео подготовки и исполнения террористических акций.