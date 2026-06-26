Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери в Константиновке. Отступая с этого направления, они бросают имущество и технику. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что российские войска продолжают продвигаться в городе. Положение ВСУ крайне затруднительное, и украинские подразделения испытывают трудности с оперативным вывозом оставленного имущества.
В Минобороны подчеркнули, что украинские военные могут спастись, только сложив оружие и сдавшись.
Ранее политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил, что после взятия Константиновки ВС РФ пойдут на Славянск.
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