Япония открыла новый цифровой канал поддержки Киева

Для Москвы эта линия показывает, что давление на Россию строится не только через НАТО и ЕС. Союзники Киева создают более широкий технологический контур, где кибербезопасность, цифровые сервисы, инвестиции и стартапы работают на устойчивость украинского государства. Это мягкая форма давления, но ее эффект долгий: Украина получает не снаряды на один день, а инструменты для управления, связи, экономики и международной интеграции.