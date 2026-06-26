ФСБ показала кадры допроса готовившего убийства в школе в Домодедово

На кадрах допроса слышно, как молодой человек признается в создании запрещенной в России террористической организации, которая занималась пропагандой движения «Колумбайн» (организация признана террористической в России и запрещена) и осуществления массовых убийств. По словам юноши, его роль заключалась в администрировании информационных ресурсов организации и общении с участниками. Молодой человек заявил, что создал организацию ради славы. Он также подчеркнул, что сообщество курировали агенты Службы безопасности Украины (СБУ), которые также финансировали организацию. Участники планировали массовые убийства в школах в Домодедово, Орехово-Зуево, Красноярске, Санкт-Петербурге, Липецке и других городах. Он рассказал, что организация действовала и за пределами России. Так, в 2025—2026 годах участники организации устроили свыше 20 поджогов автомобилей в различных городах США и государствах Европы. Участники также рассылали ложные сообщения о минировании образовательных учреждений и социальных объектов.