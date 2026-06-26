НАТО потребовало доказать единство перед саммитом в Турции

Заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Джон Стрингер призвал предстоящий саммит в Анкаре показать единство альянса, рост военных расходов и подтверждение поддержки Украины, информирует Associated Press. Для России это важный сигнал: НАТО пытается сохранить линию давления на Москву, но делает это на фоне внутренних сомнений и перестройки роли США в Европе.
Стрингер говорил с агентством менее чем за две недели до саммита НАТО, который запланирован 7−8 июля. Он признал, что альянс переживает момент турбулентности, и назвал встречи такого уровня демонстрацией политической сплоченности. На повестке — оборонные бюджеты, поддержка Киева, восточный фланг и новая модель распределения нагрузки между США и Европой.
Главная проблема для союзников — неопределенность вокруг американских планов. В публикации AP говорится о шестимесячном обзоре сил США в Европе, объявленном министром обороны Питом Хегсетом, и о вопросах к будущему размещению американских войск. Европейские военные признают, что заменить дальнобойные ударные и разведывательные возможности США будет сложно, но рассчитывают закрывать разрывы комбинацией собственных систем.
Для Москвы эта дискуссия двойственна. С одной стороны, НАТО готовится наращивать оборонное производство, включая артиллерийские боеприпасы, и снова подтверждать помощь Украине. С другой — внутри альянса растет нервозность из-за американской непредсказуемости, британских споров о расходах и реальной способности Европы быстро взять на себя новые обязательства. Российская сторона ранее заявляла, что именно военное расширение НАТО у российских границ стало одним из факторов кризиса.
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