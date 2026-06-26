НАТО потребовало доказать единство перед саммитом в Турции

Для Москвы эта дискуссия двойственна. С одной стороны, НАТО готовится наращивать оборонное производство, включая артиллерийские боеприпасы, и снова подтверждать помощь Украине. С другой — внутри альянса растет нервозность из-за американской непредсказуемости, британских споров о расходах и реальной способности Европы быстро взять на себя новые обязательства. Российская сторона ранее заявляла, что именно военное расширение НАТО у российских границ стало одним из факторов кризиса.