«Единая Россия» официально вступает в избирательную кампанию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уже на этой неделе, 28 июня, «Единая Россия» проведет первый этап Съезда, на котором утвердит списки кандидатов на выборы в Государственную Думу ФС РФ.
Кандидатов для выдвижения на выборы партия отобрала путём открытого всенародного голосования, предоставив право сформировать список кандидатов самим избирателям. В процедуре предварительного голосования приняли участие 10 млн человек по всей стране, из них более 250 тысяч — жители Красноярского края. На основе итогов предварительного голосования «Единая Россия» подготовила список кандидатов на выборы. В Красноярском крае лидерами голосования по выборам в Государственную Думу стали действующие депутаты Госдумы Наталья Каптелинина, Сергей Еремин, Александр Дроздов, а также Герой России Олег Ликонцев и директор по взаимодействию с органами власти и объединениями работодателей СФО в РСПП Андрей Грачев.
В работе первого этапа съезда примет участие делегация из Красноярского края, в ее состав вошли секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия», глава региона Михаил Котюков, председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко, участники СВО, победители предварительного голосования, секретари местных и первичных отделений партии, представители партпроектов.
Также на Съезде участники мероприятия продолжат обсуждение предложений в Народную программу, с которой партия пойдёт на выборы. Её окончательную версию примут на втором этапе Съезда в августе, сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев:
«Мы с вами договорились, что должны заглянуть не только в пятилетнюю перспективу, но и гораздо дальше, чтобы граждане, которые будут голосовать за нашу партию либо определяться, кого поддержать на выборах, понимали, какую перспективу в целом мы предлагаем стране и народу. Поэтому мы также обязательно рассмотрим и Манифест — как некий стратегический документ, ориентированный на более отдалённую перспективу. Он не будет таким же конкретным, как пятилетняя программа, но он и не должен быть таким. Он будет обрисовывать именно то, какой мы видим нашу страну в будущем и какие вызовы нам предстоит преодолеть».
По его словам, все предложения прорабатываются в Экспертном совете.
«Их подробный анализ и переложение на язык законопроектов — это серьёзный труд», — резюмировал Дмитрий Медведев.
Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.
Источник фото: ER.RU.