В крайизбиркоме прошел семинар по вопросам подготовки и проведения выборов в единый день голосования

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Избирательной комиссии Красноярского края состоялся семинар-совещание по вопросам подготовки и проведения выборов в единый день голосования 20 сентября. В нем приняли участие более 25 представителей 12 региональных отделений политических партий.