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В крайизбиркоме прошел семинар по вопросам подготовки и проведения выборов в единый день голосования

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Избирательной комиссии Красноярского края состоялся семинар-совещание по вопросам подготовки и проведения выборов в единый день голосования 20 сентября. В нем приняли участие более 25 представителей 12 региональных отделений политических партий.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Избирательной комиссии Красноярского края состоялся семинар-совещание по вопросам подготовки и проведения выборов в единый день голосования 20 сентября. В нем приняли участие более 25 представителей 12 региональных отделений политических партий.

Спикеры представителям партий рассказали о новеллах избирательного законодательства и изменениях в законодательстве, касающихся информационного обеспечения выборов.

Участники семинара обсудили особенности основных этапов избирательной кампании и вопросы финансирования: формирование избирательных фондов политических партий, кандидатов, открытие, ведение и закрытие специальных избирательных счетов, в том числе дистанционно для кандидатов — без посещения отделения банка.

Особое внимание уделили использованию цифровых сервисов в том числе возможностей Единого портала государственных и муниципальных услуг и применению специальных программных продуктов:

— программное обеспечение «Подготовка уведомления о представлении в избирательную комиссию экземпляров (копий) агитационных материалов и их электронных образов»;

— программное изделие «Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах» ГАС «Выборы».

Завершая работу семинара-совещания председатель Избирательной комиссии края Тарас Яскевич подчеркнул готовность крайизбиркома к оперативному и конструктивному взаимодействию на всех этапах выборов депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания края и пожелал представителям партий конкурентной и честной выборной кампании.