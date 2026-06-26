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Антитеррористические учения проходят 26 июня под Волгоградом

Жителей региона просят сохранять спокойствие при виде силовиков.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Волгоградской области просят сохранять спокойствие при виде скопления силовиков с оружием и техники спецслужб. В пятницу, 26 июня 2026 года, антитеррористические учения проходят в Светлоярском районе. Отрабатывают ведомства защиту от возможных угроз Волго-Донского судоходного канала, сообщили в оперативном штабе региона.

— Оперативно-тактическое антитеррористическое учение проводится в соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2026 год, утвержденным руководителем Федерального оперативного штаба, — рассказали в оперштабе.

Волгоградцев, которые станут невольными свидетелями отработки антитеррористической операции, просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и ложным слухам. Также жителей просят не создавать препятствий для работы силовых ведомств. Движение машин и пешеходов временно ограничат на время учения.