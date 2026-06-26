Антитеррористические учения проходят 26 июня под Волгоградом

Волгоградцев, которые станут невольными свидетелями отработки антитеррористической операции, просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и ложным слухам. Также жителей просят не создавать препятствий для работы силовых ведомств. Движение машин и пешеходов временно ограничат на время учения.