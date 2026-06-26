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Перевозку пассажиров и багажа запретили на Р-150 от Донецка до Горловки

Штаб обороны Донецкой народной республики временно запретил перевозить пассажиров и багаж на машинах на участке федеральной автодороги Р-150 Донецк — Ясиноватая — Горловка.

Источник: РБК

Штаб обороны Донецкой народной республики временно запретил перевозить пассажиров и багаж на машинах на участке федеральной автодороги Р-150 Донецк — Ясиноватая — Горловка. Об этом сообщил глава Горловки Иван Приходько в телеграм-канале.

Такие перевозки запрещены «до особого распоряжения», уточнил Приходько. «Убедительная просьба планировать свои маршруты с учетом вышеизложенной информации», — призвал Приходько.

Он не назвал причину запрета.

24 июня Приходько предупредил о повышенной опасности атаки БПЛА в Горловке, а также сообщил, что в результате атаки БПЛА в Никитовском районе Горловки был полностью уничтожен гражданский автомобиль.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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